Bursa'da hatalı sollama: Facianın eşiğinden dönüldü

Bursa’da sürücünün yaptığı tehlikeli manevra, trafikte ne kadar küçük bir hatanın büyük risklere yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Orhaneli-Bursa yolunda yaşanan olayda, karşı şeride geçen araç son anda geri dönerek kazadan kurtuldu.

TEK ŞERİTLİ YOLDA TEHLİKELİ MANEVRA

Orhaneli-Bursa yolu güzergâhında meydana gelen olayda, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, önündeki iki aracı geçmek için hatalı sollama yaptı.

Tek şeritli ve çift yönlü yolda gerçekleştirilen bu riskli hamle, karşı yönden gelen araçla çarpışma noktasına kadar geldi.

KAFA KAFAYA GELMEYE RAMAK KALDI

Hatalı sollama yapan araç, karşı yönden gelen otomobille neredeyse kafa kafaya çarpışacak noktaya geldi. Sürücü, son anda yaptığı manevrayla kendi şeridine dönerek olası kazayı önledi.

O anlar, aynı istikamette ilerleyen bir aracın iç kamerasına saniye saniye yansıdı.

SÜRÜCÜLERİN TEPKİSİ VE TEHLİKENİN BOYUTU

Görüntülerde, aracın yoğun trafikte kontrolsüz şekilde şerit değiştirdiği ve diğer araçlara oldukça yakın mesafeden geçtiği görülüyor. Bu durum, hem sürücü hem de yol kullanıcıları için büyük risk oluşturdu.

TRAFİKTE DİKKATSİZLİK TEHLİKE SAÇIYOR

Uzmanlar, özellikle tek şeritli yollarda yapılan hatalı sollamaların ciddi kazalara davetiye çıkardığını vurguluyor. Yaşanan olay, trafik kurallarına uyulmasının hayati önemini bir kez daha ortaya koydu.