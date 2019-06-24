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Bursa'da hırsızın iş kazası

Hırsızlık için girmeye çalıştığı evde ışıklar yanınca, yanında getirdiği dizüstü bilgisayarı olay yerinde düşürüp kaçtı.

İHA | 24.06.2019 - 10:25..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesinde, İ.T. ve eşi B.T. ışıkları kapatarak uyumak için yatak odasına gitti.

EV SAHİPLERİ UYANINCA BİLGİSAYARI DÜŞÜRDÜ

Tam yatağa uzanmak üzere olan çift, evlerine 1 ay önce hırsızın girdiği pencerede bir ses duydu. Duyarlı çift, ışıkları açarak sesin geldiği yere doğru harekete geçince, pencereden içeriye girmeye çalışan hırsız panikleyerek, yanında getirdiği dizüstü bilgisayarı düşürüp hızla kaçtı.Bursa'da hırsızın iş kazası

PARMAK İZİ ÇALIŞMASI YAPILDI

Pencereden dışarıya baktıklarında sinekliğin çıkarılmış olduğunu ve duvarın dibinde dizüstü bilgisayarın bulunduğunu fark eden ev sakinleri, polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince, hırsızın düşürdüğü dizüstü bilgisayar ve pencere üzerinde parmak izi çalışması yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından görgü tanıklarının ifadesi alınırken, şaşkın hırsızı yakalamak için çalışma başlatıldı.

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