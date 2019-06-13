Bursa'da indirim yapan mağazaya akın ettiler

Bursa'nın Yıldırım ilçesi'nde gerçekleştiren firma açılışı aşırı kalabalıkla birlikte ilginç görüntülere sahne oldu.

4 GÜNDE 15 BİN KİŞİ GELDİ

Yapılan kampanya nedeniyle 4 gün boyunca izdiham yaşandı. Yaklaşık 500 metrekarelik mağazaya ilk gün 4 bin 500 kişi, 4 günde ise toplam 15 bin kişi geldi.

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"40 PERSONEL YETMEDİ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Firmanın Bursa Bölge Müdürü Levent Sevindi neredeyse tüm müşterilerin teşekkür ederek ayrıldığını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde 12'inci şubemizin açılışını gerçekleştirdik. Açılışımıza özel etkili bir tanıtım çalışması yapmak istedik ve açılışa özel ürünleri 10 yıl önceki satış fiyatlarından müşterilerimize sunduk. Açılışımıza özel planladığımız kampanya sayesinde ilk gün 4 bin 500 kişiyi mağazamızda ağırladık. Toplam 4 gün olan kampanya sürecimizde mağazamızı 15 bin kişi ziyaret etti. Mağazamızın normal personel sayısı 10 olmasına rağmen kampanya günlerinde 40 personel ile hizmet verdik. Ancak bu 40 kişilik personel sayısı da yeterli gelmedi. Mağazamızı ziyaret eden insanların neredeyse tamamı bize bu kampanya için teşekkür edip mutlu ayrıldılar" dedi.





























