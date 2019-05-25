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Bursa’da işçi servisi devrildi: 10 yaralı

İşçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3’ü ağır, 10 kişi yaralandı.

İHA | 25.05.2019 - 18:09..
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde organize sanayi mevkiinde, kaza meydana geldi.

Savaş G. idaresindeki  midibüs, organize sanayideki mobilya fabrikasında çalışan işçileri Akhisar Mahallesi’ndeki evlerine bırakmak için yola çıktı.

Bursa’da işçi servisi devrildi: 10 yaralı

Seyir halinde ilerleyen midibüsün sürücüsünün karşısına otomobil çıkınca, çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bu esnada kontrolü kaybeden sürücü, yolun kenarındaki yeşillik alana midibüsü devirdi.

10 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine kısa sürede gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara müdahale etti. İlk belirlemelere göre, 3’ü ağır olmak üzere 10 işçi yaralandı. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa’da işçi servisi devrildi: 10 yaralı

Bursa’da işçi servisi devrildi: 10 yaralı

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