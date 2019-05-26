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Bursa'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Kaçak kazı yaparken polis tarafından suçüstü yakalanan 5 kişi, gözaltına alındı.

DHA | 26.05.2019 - 08:54..
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Bursa'da Uludağ eteklerindeki Akçağlayan Mahallesi'nde, sahur vakti ormanlık alandan gelen kazma- kürek seslerini duyan mahalle sakinleri, polise haber verdi.

5 KİŞİ YAKALANDI

Bölgeye gelen polis ekipleri, Ramazan A. (47), Tural Ç. (48), İlhan G. (46) ve Yusuf E.'yi (52) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazıda kullandığı kazma, kürek ve balta gibi malzemelere el konuldu. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, kazı alanına yaklaşık 50 metre uzaklıkta, Ahmet Ç.'yi (35) de yere yatıp, gizlenirken buldu. Şüphelilerle birlikte olduğu belirlenen Ahmet Ç.'nin polisleri fark edince kaçtığı ortaya çıktı.

Bursa'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bursa'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı


Bursa'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Bursa'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Bursa'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Bursa'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Bursa'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Bursa'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Bursa'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Bursa'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

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