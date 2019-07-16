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Bursa'da katil damat yakalandı

Konuşmak için yanına gittiği kayınpederi ve kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren damat, tutuklandı.

İHA | 16.07.2019 - 19:16..
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Bursa'nın Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’nde eşiyle boşanma aşamasında olan Engin K. akşam saatlerinde konuşmak için kayınpederi Nezir Aktan’a ait eve gitti.

BABA-OĞUL HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Engin K. sinirlerine hakim olamayarak kayınpederi Nezir Aktan ve kayınbiraderi Yasin Aktan'ı bıçakladı. Durumu ağır olan baba ve oğlu hastanede hayatını kaybetti.

Damat kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü VİDEO

TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Engin K., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

"ARAMIZDA KONUŞURKEN BANA SALDIRDILAR, PİŞMANIM"

Adliyede emniyetteki ifadesini tekrarlayan Engin K., "Eşimle aramızda sıkıntılar vardı. Eşim, babasının yanına gitmişti. Yeni doğan erkek çocuğumu görmeye gittim. Bana göstermediler. Aramızda konuşurken bana saldırdılar. Pişmanım" dedi.

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