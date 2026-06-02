Bursa'da kayınçosu tarafından vurulan şahıs yaralandı
Bursa'da aracıyla seyir halinde olan şahıs, kayınçosu tarafından silahla vuruldu. Saldırgan kayınço kaçarken yaralı ise hastaneye kaldırıldı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde Kasım S. (55), aracıyla seyir halindeyken kayınçosu tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Vücuduna isabet eden 4 kurşunla yaralanan Kasım S., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Kayınço, saldırının ardından olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)