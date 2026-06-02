Memur ve emeklinin gözü enflasyon verilerine çevrildi

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla sonuçlarını açıkladı.

GSYH 2026 yılı birinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 arttı.

Böylece Türkiye ekonomisi art arda 23 çeyrektir büyüdü.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Milyonlarca emekli ve memurun gözü mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi.

TÜİK'in açıklayacağı mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zam oranı kesinleşirken memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da büyük ölçüde netlik kazanacak.

Temmuz ayında uygulanacak nihai emekli maaşı zammı ise haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından kesinleşecek.

5 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

TÜİK'ten yapılan açıklamada resmi istatistiklere ilişkin haber bültenlerinin yayımlanma tarihlerinin veri üretim süreçleri ve çalışma takvimleri dikkate alınarak belirlendiği ve her yıl başında Ulusal Veri Yayımlama Takvimi ile kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

Bu kapsamda 2 Ocak 2026'da yayımlanan takvimde Mayıs 2026 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi haber bültenlerinin yayımlanma tarihinin 5 Haziran olarak ilan edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Söz konusu tarihin belirlenmesinde, mayıs ayı içerisinde yer alan iş günü sayısının sınırlı olması nedeniyle, endeks hesaplamalarında kullanılan verilerin temin edildiği kurum, kuruluş ve iş yerleri tarafından gerçekleştirilen veri iletim ve aktarım süreçlerinde yaşanabilecek olası gecikme ve aksaklıklar göz önünde bulundurulmuştur.”

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Haziran Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin mayısta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,65 oldu.

Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,20 ile yüzde 2,35 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,65) nisanda yüzde 32,37 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,40 oldu.

TÜFE, nisan ayında yüzde 4,18 artış göstermişti.