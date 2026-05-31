Haberler 3. Sayfa

Bursa'da kontrolden çıkan motosiklet savruldu

Orhangazi ilçesinde, hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışıp zeytinliğe savrulan motosikletin sürücüsü Mehmet K. ağır yaralandı.

DHA DHA
Bursa'da kontrolden çıkan motosiklet savruldu
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaza... 

Orhangazi ilçesi Gölyaka Mahallesi girişindeki sahil yolunda seyir halinde olan Mehmet K. idaresindeki motosiklet ile karşı yönden gelen Ahmet N. yönetimindeki hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, yol kenarındaki zeytinliğe savrulurken  sürücüsü ise ağır yaralandı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)