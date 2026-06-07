Bursa'da kontrolden çıkan traktör köprüden aşağı uçtu
İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan traktörün köprüden aşağı düşmesiyle altında kalan sürücü, muhtarın getirdiği iş makinesiyle kurtarıldı. İş makinesiyle traktörü kaldıran Hasanpaşa Mahallesi muhtarı ve ekipler büyük kurtarma operasyonu gerçekleştirirken, sürücünün yakınları muhtar ve sağlık ekiplerini ayakta alkışladılar.
Bursa'nın İnegöl'den Kurşunlu Mahallesi'ne seyir halinde olan 65 yaşındaki sürücü Abdullah O. yönetimindeki traktör, Hasanpaşa köprüsü üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Köprü korumalık demirlerini aşan traktör şarampole düşerek ters durdu.
DURUM 112'YE BİLDİRİLDİ
Ters duran traktörün altında kalan sürücüyü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
TRAKTÖRÜN ALTINDA SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI
O sırada kazayı gören Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Hasan Karadeniz, iş makinesini alıp olay yerine geldi.
Muhtarın yönetimindeki iş makinesiyle kaldırılan traktörün altında sıkışan sürücü kurtarıldı.
AYAKTA ALKIŞLADILAR
Çevredeki vatandaşlar, yaralıyı kurtaran muhtar ve sağlık ekiplerini ayakta alkışlayarak teşekkür ettiler.
Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.