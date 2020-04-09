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Bursa'da koronavirüsü yenen çift taburcu edildi

Korona nedeniyle hastanede tedavi gören çift, sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.

AA |
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Bursa'da koronavirüsü yenen çift taburcu edildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanede tedavi gören kişilerden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

BİR HAFTA SONRA KORONAYI YENDİLER

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Hacer Kaplan ve 46 yaşındaki eşi Gafur Kaplan ateş, öksürük, sırt ağrısı, şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Kaplan çiftine yapılan koronavirüs testin pozitif çıkması sonucu karı koca, 1 hafta tedavi gördüğü hastanede salgını yenerek taburcu edildi.

Bursa'da koronavirüsü yenen çift alkışlarla taburcu edildi

"İYİLEŞTİK VE ÇIKIYORUZ"

Tedavi olan Gafur Kaplan, adeta yeniden hayata döndüklerini belirterek, "Sırtımda sancılarım vardı. Öksürükle birlikte ağrılarım vardı. Süreç biraz ağırdı ama Allah razı olsun hekimimizden, hastane personelinden. Çok iyi ilgilendiler. Şimdi gayet iyiyiz. İyileştik ve çıkıyoruz. Çok mutluyuz çünkü evimize gidiyoruz." dedi.

Taburcu olan Hacer Kaplan, "Eşimle beraber yattık. Hastane çalışanlarından Allah razı olsun. Daha iyiyim. Biz iyileştik. Her geçen gün umudumuz büyüyor. Birlikte başarıyoruz." dedi.

Bursa'da koronavirüsü yenen çift taburcu edildi

"İYİLEŞEN HASTA SAYISI ARTIYOR"

Hastanenin başhekimi Doktor Öğretim Üyesi Murat Saylık da küresel bir salgınla karşı karşıya olduklarının farkında olduklarını belirterek, "Hastanemizde bir yandan hijyen kurallarını harfiyen uygularken tedavi süreçlerinde de adeta seferberlik ilan etmiş durumdayız. Hastanemizde korona hastalarını ve normal hastaları ayrı servislere yatırıyoruz. Bu şekilde iki hasta grubu için de güvenli bir sağlık alanı oluşturuyoruz. İyileşen hasta oranının her geçen gün artması bizi daha da umutlandırıyor." dedi.

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