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Bursa'da kuruyan Gölbaşı, eski haline döndü

4.5 ay önce kuraklığın baş gösterdiği bölgede, eriyen kar ve yağmur yağışıyla birlikte Gölbaşı göleti yeniden canlandı.

İHA |
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Bursa'da kuruyan Gölbaşı, eski haline döndü

Bursa ovasının yüzde 80’ini sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı göletinin yüzde 90’ı, geçen yılın aralık ayında yağmur ve kar yağışlarının yetersiz olması sebebiyle kurumuş, göl adeta çöle dönmüştü.

Göl sularının kurumasıyla birlikte ortaya çıkan çatlak topraklar, başta bölgede tarım yapan vatandaşlar olmak üzere herkesi tedirgin etmişti.

ÇÖL GİTTİ, GÖL GELDİ

Aynı bölge, 4.5 ay sonra bir kez daha görüntülendi. Ancak bu sefer çöl değil, son bir ayda yağan yağmur ve Uludağ’daki eriyen kar sularının beslemesiyle kendine gelen göl vardı.

Bursa'da kuruyan Gölbaşı, eski haline döndü

Bursa'da kuruyan Gölbaşı, eski haline döndü ViDEO

"ÇÖLÜ ANDIRIYORDU"

Aylar önce çatlayan toprağın üzerinde kalan kayıklar. bu sefer gölün içindeki görüntüleriyle yüreklere su serpti. Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mustafa Aydın, "Yaklaşık 3-4 ay önce bu gölümüz büyük bir kuraklık yaşamıştı. Göl 300 metre geri çekilmişti. Geri kalan bölge çölü andırıyordu. Çok şükür yağmur ve eriyen kar suları sayesinde yeniden eski haline döndü." dedi.

Bursa'da kuruyan Gölbaşı, eski haline döndü

TARLALARIN ÇOĞU BU GÖLDEN FAYDALANIYOR

Şu an göl suları içerisindeki sandalların, 4 ay önce suların kurumasıyla çatlayan toprak üzerinde kaldığını belirten Aydın, bölgede ıspanak, brokoli, maydanoz, marul hasadına hazırlık yapıldığını, bölgedeki tarlaların yüzde 80’nin bu göl sayesinde sulandığını söyledi.

Bursa'da kuruyan Gölbaşı, eski haline döndü

Bursa'da kuruyan Gölbaşı, eski haline döndü

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