Bursa'da ormanlık alanda yangın
Orhaneli yolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Yaz mevsimiyle birlikte sıcaklıklar da şimdiden oldukça yükseldi.
Yüksek sıcaklıkların etkisi ve bilinçsiz davranışlar nedeniyle orman yangınları da baş verdi.
AĞAÇLIK ALANDAN ALEVLER YÜKSELDİ
Son olarak Bursa-Orhaneli yolu üzerindeki ağaçlık alanda yangın çıktı.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ÇIKAN DUMAN GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen alevler ağaçlık alanı sararken, yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı.
EKİPLERİN SÖNDÜRME ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Bölgeye bir de helikopter sevk edildi