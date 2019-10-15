taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8874
Euro
6.4984
Altın
1481.38
Borsa
95257.61
Gram Altın
280.283
Bitcoin
48153.06

Bursa'da polisten 20 milyon dolarlık operasyon

Türkiye'de kurdukları paravan şirketlerle, uluslararası çapta dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen ve 'Man in the middle attack' olarak anılan çete çökertildi.

İHA | 15.10.2019 - 22:35..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çetenin uluslararası çapta, birçok ülke şirketini, kurdukları paravan şirketler ve mail saldırıları ile dolandırdığını tespit etti.

6 AYLIK TAKİP, 23 GÖZALTI

Çeteyi takibe alan Bursa siber polisi, çetenin hacker yardımıyla uluslararası ticaret yapan Türk firmaları ile farklı ülkelere ait çok sayıda şirketi maillerini kırarak alacaklı olan firma adına borçlu firmaya kendi banka hesaplarını attıkları ve bu şekilde milyon dolarlık vurgun yaptıklarını belirledi. 6 aylık bir takibin ardından çeteye yönelik İstanbul, Gaziantep ve Kilis’te operasyon düzenleyen ekipler 23 çete üyesini gözaltına aldı.

Bursa'da polisten 20 milyon dolarlık operasyon

20 MİLYON DOLARLIK VURGUN YAPTILAR

Dünyada ‘Man in the middle attack’ yani ‘Aradaki adam saldırısı’ olarak bilinen yöntemi kullanarak borçlu şirketlere alacaklı şirket adına mail atan ve kendi hesaplarına para transferi yapılmasını sağlayan çetenin, bu yolla son 6 ay içerisinde 20 milyon dolarlık vurgun yaptığı belirlendi.

Bursa'da polisten 20 milyon dolarlık operasyon

TÜRKİYE'NİN İTİBARINI ZEDELEDİLER

Türkiye’nin uluslararası alanda ticari itibarını zedeleyen çetenin aynı zamanda bu paraları kurdukları paravan şirketlerin hesabına aktardığı ve çete üyelerinin komisyonlarını aldıktan sonra kalan parayı da çete yöneticisinin hesabına aktardıkları ortaya çıktı.

Bursa'da polisten 20 milyon dolarlık operasyon

ELE GEÇİRİLENLER

Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 tane para sayma makinesi ile 2 tane ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Şüpheliler ilk işlemleri için Bursa emniyetine götürüldü.

Bursa'da polisten 20 milyon dolarlık operasyon

Bursa'da polisten 20 milyon dolarlık operasyon

Bursa'da polisten 20 milyon dolarlık operasyon

Bursa'da polisten 20 milyon dolarlık operasyon

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YPG sempatizanları Türk mallarına boykot başlattı

YPG sempatizanları Türk mallarına boykot başlattı

343
Rus basınından Türkiye'ye destek

Rus basınından Türkiye'ye destek

78
Meral Akşener'in tepki çeken Erdoğan sözleri

Meral Akşener'in tepki çeken Erdoğan sözleri

632
Meral Akşener, Suriye politikasını eleştirdi

Meral Akşener, Suriye politikasını eleştirdi

331
Trump sahte videoyu paylaşan ABC ile dalga geçti

Trump sahte videoyu paylaşan ABC ile dalga geçti

64
Volkswagen Türkiye’deki fabrika kararını erteledi

Volkswagen Türkiye’deki fabrika kararını erteledi

298
Dolar güne düşüşle başladı

Dolar güne düşüşle başladı

129
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir