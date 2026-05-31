Batman'da sanal medyada başlayan kavgada silahlar patladı
Kentte sanal medyada yaşanan tartışmanın ardından bir araya gelen 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybederken olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Batman'da kanlı tartışma...
Barış Ak ile A.K. arasında, sanal medya canlı yayını sırasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından taraflar, yakınlarını da yanlarına alıp sokakta buluştu.
SİLAHLI KAVGA ÇIKTI
Burada da başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda Barış Ak ile İ.K. yaralandı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Barış Ak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
8 BOŞ KOVAN BULUNDU
İ.K.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde farklı çaplarda 8 boş kovan bulundu.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında İ.K., A.K., H.B., E.B. ve R.Ö. gözaltına alındı.
Olaya karıştıkları belirlenen F.A. ile S.Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.