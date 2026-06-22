Bursa'da serinlemek için girdiği denizde fenalaşarak hayatını kaybetti
Mudanya ilçesinde bir şahıs, dün arkadaşıyla serinlemek için denize girdi. Tam bu sırada fenalaşan şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Bursa'nın Mudanya ilçesinde acı olay...
Altınkum Sahili’nde S.Ç., arkadaşıyla birlikte serinlemek için denize girdi.
Arkadaşından uzaklaşan S.Ç., bir süre sonra fenalaşarak kıyıya yüzdü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kendi imkanlarıyla kıyıya çıkabilen S.Ç.’nin durumunu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı S.Ç., ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan S.Ç., dün akşam saatlerinde, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)