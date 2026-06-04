Bursa'da tarlada uyuyan kadın, iş makinesi altında can verdi

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Durhasan Mahallesi’nde, öğle molasında tarlada uykuya dalan Fatma Çol’un hayatı, saniyeler içinde sona erdi..

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tarım arazilerinin bulunduğu bölgede arazi yolu ve su hattı düzenleme çalışması yürütüyordu. Çalışmaların sürdüğü esnada Fatma Çol, öğle yemeğinin ardından dinlenmek için yol kenarına uzandı ve burada uyuyakaldı.

İddiaya göre iş makinesi operatörü, su borularına zarar vermemek için manevra yaptığı sırada yerde yatan kadını fark edemedi.

İŞ MAKİNESİ FARK ETMEDEN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Operatörün görüş açısının dışında kalan Fatma Çol, iş makinesinin altında kaldı. Ağır aracın çarpmasıyla kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE ÖLÜMÜ TESPİT ETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Fatma Çol’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin detayların araştırıldığı öğrenildi.

Acı haberin duyulmasıyla birlikte Durhasan Mahallesi’nde büyük üzüntü yaşandı. Yakınları ve mahalle sakinleri, yaşanan olayın ardından yasa boğuldu.