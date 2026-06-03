Bursa'da ticari almaya çalışan kişiye esnaftan meydan dayağı

Bursa’da gündüz saatlerinde yaşanan olay, kısa sürede büyüyerek sokak ortasında arbedeye dönüştü.

Nilüfer ilçesindeki Küçüksanayi bölgesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre madde etkisi altında olan bir kişi park halindeki ticari aracı çalmaya kalkıştı.

Durumu fark eden esnafın müdahalesiyle yakalanan şüpheli, darbedilmesinin ardından bölgeden uzaklaşarak kaçtı.

PARK HALİNDEKİ TİCARİ ARACA GİRMEYE ÇALIŞTI

Küçüksanayi bölgesinde, iş yerinin önünde park halinde bulunan ticari aracı hedef alan şüpheli, araca binmeye çalışırken çevredeki esnafın dikkatini çekti.

Şüpheli, araç çevresinde şüpheli hareketler sergilerken kısa sürede durum fark edilerek müdahale edildi.

ESNAF HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Durumu gören çevredeki iş yeri sahipleri ve vatandaşlar, araca yönelen şahsa tepki gösterdi. Esnaftan bir kişi, kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Bu sırada büyüyen olay kısa sürede arbedeye dönüşürken şüpheli, tekme ve yumruklarla darbedildi. Ardından fırsat bulan şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı.

ARBEDE KISA SÜREDE SOKAĞA TAŞTI

Yaşanan müdahale sırasında bölgede kısa süreli panik oluştu. Esnafın yoğun tepkisiyle birlikte şüpheliyi etkisiz hale getirme çabası, sokak ortasında gergin anlara neden oldu.

Olayın ardından şüphelinin hızla bölgeden uzaklaşarak izini kaybettirdiği öğrenildi.

KAMERALAR HER ŞEYİ KAYDETTİ

Olay anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin araca yönelmesi, esnafın müdahalesi ve yaşanan arbede net şekilde görüldü.

Kayıtların, olayın aydınlatılması ve şüphelinin tespiti için incelemeye alındığı belirtildi.

POLİSİN İNCELEME BAŞLATMASI BEKLENİYOR

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken güvenlik güçlerinin, görüntüler üzerinden şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlatması bekleniyor. Bölge esnafı ise benzer olayların tekrar yaşanmaması için daha fazla güvenlik önlemi alınmasını istedi.