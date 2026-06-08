Bursa'da trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüler yakalandı

Bursa'da trafik canavarları dehşet saçtı..

Bugün 13.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde meydana gelen olayda, Bursa istikametinden İnegöl yönüne seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü, trafikte birbirlerini sıkıştırarak tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Sürücülerin sık sık şerit değiştirdiği, birbirlerinin önünü kestiği, ani fren yaptığı ve hatalı sollamalarla trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

SÜRÜCÜLER TESPİT EDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki toplarken, görüntüleri incelemeye alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

TOPLAM 22 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Yapılan inceleme sonucu sürücüler tespit edildi. Ekipler tarafından 43 AHU 798 plakalı otomobilin sürücüsü M.D.'ye trafiği tehlikeye düşürmek ve usulsüz şerit değiştirmekten 11 bin lira, 34 PPK 903 plakalı otomobilin sürücüsü O.B.'ye ise aynı ihlallerden 11 bin lira olmak üzere toplam 22 bin lira idari para cezası uygulandı.