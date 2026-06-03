Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 60 gözaltı

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Ülke genelinde narkotik şube birimleri uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmamak için yoğun şekilde çalışıyor.

Ardı ardına yapılan operasyonlarla uyuşturucu kaçakçılığı ağlarına operasyonlar düzenleniyor.

Son operasyon haberi Bursa'dan geldi.

60 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar doğrultusunda operasyon düzenlendi.

Operasyonda İnegöl ilçesinde, 70 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Baskınlarda 60 şüpheli gözaltına alındı.

500 JANDARMA KATILDI

Operasyona 500 jandarma personeli katıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda evler ve eklentileri detaylı şekilde incelenirken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.