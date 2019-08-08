taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.489
Euro
6.1698
Altın
1496.2
Borsa
98760.6
Gram Altın
263.615

Bursa'da uyuşturucu parası yüzünden bir kişi öldürüldü

Bursa'da geçen mayıs ayından bu yana kayıp olarak aranan adamın cesedi, ormanlık alanda gömülü olarak bulundu. Cinayetle ilgili gözaltına alınan iki kişi, tutuklandı.

DHA | 08.08.2019 - 12:54..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 'hırsızlık ve uyuşturucu ticareti' suçundan poliste çok sayıda kaydı bulunan 30 yaşındaki Görkem Daşdan'ın ailesi, 9 Mayıs günü oğullarının kayıp olduğunu bildirerek, polisten yardım istedi.

CİNAYET BÜRO EKİPLERİ OLAYA EL ATTI

Bunun üzerine arama başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Görkem Daşdan'a ait bir iz bulamadı. Devreye cinayet büro ekipleri girdi. Yapılan geniş çaplı soruşturmada Görkem Daşdan'ın, son olarak Fidyekızık Mahallesi Erikyayla Sokak'ta görüldüğü belirlendi. Bu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sokağın yakınındaki ormanlık alanda Daşdan'ın toprağa gömülü cesedini buldu.

Bursa'da uyuşturucu parası yüzünden bir kişi öldürüldü

ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA GÖMÜLDÜ

Yapılan incelemede Görkem Daşdan'ın başından ve sırtından av tüfeği ile vurularak öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü belirlendi.

ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 8 kilometrelik alandaki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Daşdan'ın arkadaşları ile yakınlarının ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerin, Daşdan'ın arkadaşları Mustafa Zengin (31) ve İlhan Eren Tur (26) olduğu tespit edildi. Şüphelilerden İlhan Eren Tur'un, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından yakalanarak cezaevine konulduğu belirlendi. Mustafa Zengin de yakalanarak, gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu parası yüzünden bir kişi öldürüldü

CESEDİ GÖMMEK İÇİN KULLANDIKLARI KAZMA VE KÜREK BAGAJDA BULUNDU

Zengin'in otomobilinde, kazma ve kürek ile av tüfeği bulundu. Zengin ve Tur, suçlamayı kabul etmezken; polis, cinayetin uyuşturucu parası yüzünde işlenmiş olma ihtimali üzerinde duruyor. Mustafa Zengin ve İlhan Eren Tur, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bursa'da uyuşturucu parası yüzünden bir kişi öldürüldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atambayev'in evine düzenlenen operasyon yarım kaldı

Atambayev'in evine düzenlenen operasyon yarım kaldı

68
Atambayev'in gözaltısı Kırgızistan’ı karıştırdı

Atambayev'in gözaltısı Kırgızistan’ı karıştırdı

71
Burcu Esmersoy boşanıyor

Burcu Esmersoy boşanıyor

92
Ahmet Kural sevgilisiyle birlikte görüntülendi

Ahmet Kural sevgilisiyle birlikte görüntülendi

39
Falcao'nun son paylaşımı: Cimbombom

Falcao'nun son paylaşımı: Cimbombom

62
ABD'nin sosyalist başkan adayı: Uzaylıları ifşa edeceğim

ABD'nin sosyalist başkan adayı: Uzaylıları ifşa edeceğim

69
Sakarya'da 26 kişilik işe 4 bin başvuru

Sakarya'da 26 kişilik işe 4 bin başvuru

124
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir