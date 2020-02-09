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Büyük Kudüs Mitingi, parti liderini bir araya getirdi

Yenikapı'da düzenlenen mitingde Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi.

Haber Merkezi | 09.02.2020 - 16:25..
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Büyük Kudüs Mitingi, parti liderini bir araya getirdi

Saadet Partisi, ABD’nin "Yüzyılın Anlaşması" adı altında açıkladığı plana tepki amacıyla İstanbul Yenikapı Meydanı’nda miting düzenledi.

60 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlediği 'Büyük Kudüs Mitingi' için halk Yenikapı'daki alanda toplandı.

Büyük Kudüs Mitingi, parti liderini bir araya getirdi

Mitinge Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Büyük Kudüs Mitingi, parti liderini bir araya getirdi

"MAZLUMLARIN HAKLARINI SAVUNMAK İSTİYORUZ"

CHP'nin 37. İstanbul Kongeresi'nde mitinge katılacağını duyuran Kemal Kılıçdaroğlu "Buradan Kudüs Mitingi'ne de katılacağım. Filistinlilerin hakları ellerinden alınıyorsa mazlum milletlerin haklarını savunmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Büyük Kudüs Mitingi, parti liderini bir araya getirdi

Büyük Kudüs Mitingi, parti liderini bir araya getirdi

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