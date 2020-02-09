Ali Erbaş: Sigaraya haram diyoruz ama delillerimiz var

1 KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Sözlerimin arkasındayım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere merkezli The Guardian gazetesine verdiği demeç sonrasında oluşan tepkilere yazılı açıklama ile cevap verdi.

2 Rusya'da iniş yapan yolcu uçağının kuyruğu piste çarptı Rusya'da 94 kişiyi taşıyan yolcu uçağı iniş sırasında piste tutunamayınca, uçağın kuyruk kısmı piste çarptı. Olay anı ve sonrası bir yolcu tarafından görüntülendi.

3 Büyük Kudüs Mitingi, parti liderini bir araya getirdi Yenikapı'da düzenlenen mitingde Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi.

4 Tarih yazan rüyalar için #tarih dergi #tarih dergi, Şubat ayı 69. sayısında bugün yaşanan pek çok şeyi anlamak için geçmişe ayna tutmaya devam ediyor…

5 Trabzon Valiliği'nden çığ uyarısı Trabzon Valiliği, kentte yoğun kar yağışı folayısıyla çığ uyarısında bulundu.

6 Esad rejimi askerleri mezardan kafatası çıkardı İdlib'de ele geçirdikleri bölgelerde savaş suçu işlemeye devam eden Beşar Esad rejimi askerleri, bir mezardan çıkardıkları kafatasıyla eğlendi, o anları da kayda aldı.