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Büyükada'da sıcaktan bunalan atlar dehşet saçtı

Sıcaktan bunalan atlar, koşmaya başlayınca vatandaşlar ezilmekten son anda kurtuldu.

İHA | 12.07.2019 - 10:57..
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Büyükada’da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir faytona sürülen atlardan ikisi iddiaya göre sıcaktan bunalınca kontrolden çıktı. Arkalarındaki faytonla beraber bir anda koşmaya başlayan atlar, yolda tehlike saçtı.

Büyükada'da sıcaktan bunalan atlar dehşet saçtı

ATLARI FARK EDENLER YOLUN KENARINA KAÇTI

O sırada yol üzerinde bebek arabalarıyla duran iki kadın, kendilerine doğru gelen atları fark ederek yolun kenarına kaçtı.

Diğer vatandaşlar da yola atlayarak, atları durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Vatandaşlar, kendilerine doğru hızla koşan atların altında ezilmekten son anda kurtuldu.

Büyükada'da sıcaktan bunalan atlar ortalığı karıştırdı VİDEO

KAMERALAR TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Tekerinin kaldırıma çarpmasıyla fayton yola devrilirken, atlar da yaralandı. Atların kontrolden çıkarak yolda koştukları anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Büyükada'da sıcaktan bunalan atlar dehşet saçtı

FAYTON YOLA DEVRİLDİ

Görüntülerde bebek arabalı iki kadın atları fark ederek kaçıyor, diğer vatandaşlar da atları durdurmaya çalışıyor. Atlar hızla koşuyor ve fayton yola devriliyor.

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