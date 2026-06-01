BYD'den Avrupa'ya özel otomobil: Dolphin G DM-i

Çinli otomotiv devi BYD, Avrupa pazarı için özel olarak geliştirdiği yeni şarj edilebilir hibrit modeli Dolphin G DM-i'nin detaylarını paylaştı.

B segmentinde yer alan bu kompakt hatchback model, piyasadaki en ekonomik şarj edilebilir hibrit araç olma iddiasını taşıyor.

Haziran ayında tam lansmanı gerçekleştirilecek olan otomobilin ilk teslimatlarının ise yaz sonuna doğru yapılması planlanıyor.

HİBRİT TEKNOLOJİSİYLE 1.000 KİLOMETRE MENZİL

BYD'nin gelişmiş Super Hybrid DM-i teknolojisine sahip olan araç, 1.5 litrelik benzinli motor ile elektrik motoru kombinasyonundan oluşuyor.

Bu sistem sayesinde günlük sürüşlerde tamamen elektrikli kullanım imkanı sunan model, toplamda 1.000 kilometreden fazla yol kat edebiliyor.

Otomobilin Active versiyonu 166 beygir güç ve 7.8 kWh batarya ile yaklaşık 40 kilometre saf elektrikli menzil sunuyor.

Konuşulan Boost versiyonu ise 212 beygir güç ve 18 kWh batarya ile yaklaşık 90 kilometre elektrikli menzil vadediyor.

Geleneksel tasarım dilini koruyan 4.16 metre uzunluğundaki araçta panoramik tavan ve 360 derece çevre görüş kamerası gibi donanımlar yer alıyor.

Model, geniş boyutlarıyla Renault Clio, Skoda Fabia ve Toyota Yaris gibi popüler rakiplerinden daha büyük bir yapıda.

Markanın Macaristan'ın Szeged şehrindeki yeni fabrikasında üretilecek olan bu yeni modelin, Avrupa'da 23 bin ila 25 bin euro arasında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

Önümüzdeki haftalarda Avrupa'da satışa çıkacak araç, ilk teslimatlarını sonbahara doğru gerçekleştirecek.