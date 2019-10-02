Çağla Şıkel'den Miss Turkey itirafı

40 yaşındaki manken Çağla Şıkel, bu akşam Miss Turkey 2019’da yarışacak finalistlere destek verdi.

"DESTEK OLSUNLAR"

Finale kalan kızların sosyal medyada eleştirilmesinin kendisini üzdüğünü ifade eden ünlü model şöyle konuştu: “Onlar gencecik kızlar. ‘Nereden buluyorlar bu çirkin kızları’ demek hoş değil. Onlar da anasının kızları, evlatları. Kendilerini onların yerine koysunlar ve destek olsunlar.”

"BENDEN DAHA GÜZELLER VARDI"

1997 yılında aynı yarışmada birinci seçilen Şıkel, “Benden çok daha güzel kızlar olmasına rağmen benim seçilme sebebim podyumda bir ışığım olması. Güzellik sadece hokka burun, kiraz dudakla olan bir şey değil” diye konuştu.