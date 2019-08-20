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Çalındığını söylediği keçileri jandarma dağda buldu

Çorum'da çalındığı düşünülen 8 keçi jandarmanın çalışması sonucu bulundu.

İHA | 20.08.2019 - 00:04..
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Kargı ilçesine bağlı Köprübaşı Köyü’nde ikamet eden Kuddusi K. isimli besici ahırından 8 adet keçisinin çalındığını belirterek jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye gelen Jandarma Olay Yeri İnceleme Ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda iz ve emare bulamadı.

KEÇİLERİN KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Jandarma ekipleri ahırda güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğunu ve keçilerin dağa kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde durarak dağda arama çalışmaları başlatıldı.

Yapılan arama çalışmaları sonucunda ahırdan kaçan 8 keçi dağda bulundu.

Çalındığını söylediği keçileri jandarma dağda buldu

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