Call of Duty hayranlarına müjde: Modern Warfare 4 Türkiye fiyatı belli oldu

Infinity Ward tarafından geliştirilen merakla beklenen "Call of Duty: Modern Warfare 4", resmi olarak ilan edildi.

Tüm platformlar için eş zamanlı olarak çıkış yapacak olan yapımın ön sipariş süreci de mağazalarda başladı.

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 4 HİKAYESİ

Yeni yapım, Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgal etmesiyle başlayan büyük bir küresel kriz konusunu temel alıyor.

Oyuncular dünya istikrarını tehdit eden bu amansız krizde efsanevi karakterler Ghost ve Price arasındaki mücadeleye tanıklık edecek.

Geçen yıl çıkış yapan Black Ops 7 beklentilerin altında kalınca Activision seride köklü bir değişim kararı aldı.

Bu doğrultuda Modern Warfare 4, 2013 yılından bu yana Nintendo platformuna çıkış yapan ilk Call of Duty oyunu unvanını taşıyacak.

Hikaye ve çok oyunculu modların yanı sıra oyunda her konuşlandırmanın yeni bir hikaye sunacağı tahliye odaklı bir DMZ modu da yer alacak.

Yapım, merakla beklenen GTA VI ile çakışmamak adına 23 Ekim tarihinde piyasaya sürülecek.

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 4 TÜRKİYE FİYATI

Oyunun Türkiye'deki standart sürüm satış fiyatı 3 bin 199 TL, küresel fiyatı ise 69.99 dolar olarak belirlendi.

Daha fazla içerik barındıran Kasa Sürümü için ise standart fiyata ek olarak Türkiye'de 1200 TL, yurt dışında ise 30 dolar ödenmesi gerekiyor.