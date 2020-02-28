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Camilerde şehitler için eller semaya kalktı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İdlib şehitlerimiz için Cuma namazı öncesinde dua etti.

AA & Ensonhaber | 28.02.2020 - 13:53..
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Camilerde şehitler için eller semaya kalktı

Türkiye, İdlib'den gelen acı haberler nedeniyle yasta.

Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısında şehit olan askerlerimizin acı haberleri ailelerine ulaştı.

Kalleş saldırıya karşı Türkiye tek yürek oldu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit haberlerinin ardından programını yarıda keserek Hatay'a gitti.

Cuma namazı öncesinde şehitlerimiz için dua eden Ali Erbaş, "Ya Rab; ezanımızı dindirtme, vatanımızı böldürtme, bayrağımızı indirtme, başımızı eğdirtme, Mehmetçik'imizin ayağına taş değdirtme." dedi.

Camilerde şehitler için eller semaya kalktı VİDEO

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