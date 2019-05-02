taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9685
Euro
6.684
Altın
1268.94
Borsa
94212.08
Gram Altın
243.338

Çamlıca Camisi havadan görüntülendi

2013 yılında yapımına başlanan Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın gerçekleşecek.

İHA | 02.05.2019 - 16:47..
  1. Haberler
  2. Projeler
Whatsapp ile paylaş
Çamlıca Camisi havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cuma günü resmi açılışının yapılacağını söylediği Çamlıca Cami'inin son hali havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde, cami görenleri kendisine hayran bıraktı.

Çamlıca Camisi havadan görüntülendi

RESMİ AÇILIŞ CUMA GÜNÜ

Çamlıca'da 2013 yılında yapımına başlanan ve 6 yılda tamamlanan Çamlıca Cami'inin resmi açılışı cuma günü yapılacak.

Çamlıca Camisi havadan görüntülendi

GURUR VERİCİ

Camiden çekilen görüntülerde, cami adeta görenleri kendisine hayran bıraktı. Isparta’dan gelen Murat Küçükgöz, “Yaptırandan Allah razı olsun. Ben Isparta’dan geliyorum. Böyle bir cami'ide namaz kılmak güzel bir şey, gurur verici. Güzel bir cami'i, ben gurur duydum. Cumhuriyet tarihinin en büyük cami kompleksi olan Çamlıca Cami'i, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer aldığı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi bulunuyor. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark da var." diye konuştu.

Çamlıca Camisi havadan görüntülendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Babacan yeni bir partinin sinyallerini verdi

Ali Babacan yeni bir partinin sinyallerini verdi

514
Aziz Yıldırım boşanıyor iddiası

Aziz Yıldırım boşanıyor iddiası

207
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

784
Akıllı telefonların yeni zamlı fiyatları

Akıllı telefonların yeni zamlı fiyatları

369
Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

67
Suudiler Filistin'e rüşvet teklif etti

Suudiler Filistin'e rüşvet teklif etti

68
Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir