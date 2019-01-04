Çamlıca Kulesi Taksim'den görünüyor

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatı devam ederken, kule Taksim Meydanı’ndan da belirgin bir şekilde gözükmeye başladı.

RESTORANLAR BULUNACAK

Kulede restoran, kafeterya gibi sosyal alanların bulunacağı 10 kat tamamlandı. 388,5 metre yüksekliğindeki kulede, son olarak 4 kattan oluşan blok da hidrolik krikolarla kaldırılarak kule üzerindeki yerini aldı. Böylece Taksim Meydanı'ndan belirgin bir şekilde gözüken kule vatandaşların beğenisini topladı.

Kulenin bin 400 ton ağırlığında hidrolik krikolarla içinden yükseltilen anteninin üzerinde ikaz ışıkları belli oluyor. Taksim Meydanı ile birlikte havadan görüntülenen kulede inşaat çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Çekilen görüntülerde Anadolu Yakası'nda yükselen gökdelenlerin yanında Çamlıca Kulesi net bir şekilde gözüküyor.

"İSTANBUL'DAKİ EN YÜKSEK KULE"

Taksim Meydanı'na yakın bir yerde oturduğunu ifade eden Levent Göçken, “Çamlıca Kulesi’ni Taksim’den fark etmiştim, İstanbul’a bir şeyler katıyor bence. İstanbul’daki en yüksek kule olacak. Ben Sapphire kulesine birkaç kez çıkmıştım, o da İstanbul’a bir şeyler katıyor ama bu tarz bir kule Anadolu Yakası için çok iyi olacak. Özellikle turistlerin gezmeleri için güzel bir yer olacağını düşünüyorum. Anadolu Yakası'ndaki bir kuleyi buradan görmeleri gayet güzel oldu bence.” ifadelerini kullandı.

DÜNYAYA TANITILACAK

Ümraniye’de oturduğunu ve Çamlıca Kulesi açıldığında ilk ziyaretçilerden olmak istediğini vurgulayan Mehmet Ali Gündüz, “Çamlıca Kulesi’nin Taksim’den gözüküyor olması demek dünyaya tanıtmak demektir. İstanbul’a gelen bir turist Taksim’e gelecek. Buraya geldiğinde ise Çamlıca Kulesi'ni görecek ve oraya gitmek isteyecek. Yani Türkiye için çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum.” dedi.