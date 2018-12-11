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Can çekişen köpek için seferber oldular

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, sokak köpeğinin can çekiştiğini gören mahalle sakinleri, yetkililer gelene kadar köpeğin başından ayrılmadı.

AA | 11.12.2018 - 08:37..
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Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Göçmenler Mahallesi'nde can çekişen sokak köpeğini gören mahalle sakinleri, durumu il ve ilçe belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi.

Tüm aramalarına rağmen kimsenin olayla ilgilenmediğini ileri süren mahalleliler, gelen veterinerin ise köpekle sabah ilgileneceğini söyleyip ayrıldığını iddia etti.

SOSYAL MEDYADAN SEFERBER OLDULAR

Can çekişen köpeğin başından bir saniye bile ayrılmayan mahalle sakinleri, olayı sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak duyurmaya çalıştı.

Olaydan kaymakamlığın haberdar edilmesi üzerine köpek, Toprakkale Belediyesi'ne ait bir araçla Osmaniye Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

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