Can Uzun, milli formayla ilk golünü attı
Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un formasını giyen Can Uzun, A Milli formayla ilk golünü Kuzey Makedonya’ya attı.
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile mücadele etti.
A Milli Futbol Takımı'nda bu maçta bir ilk yaşandı.
Kariyerini Almanya Bundesliga takımı Eintracht Frankfurt'ta sürdüren genç futbolcu Can Uzun, milli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
GOL NASIL GELİŞTİ?
Dakikalar 16'yı gösterdiğinde Eren Elmalı'nın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Can Uzun sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yakın direğe çarpan top ağlarla buluştu.
PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO
45 milyon euro piyasa değeri bulunan 20 yaşındaki futbolcu, A Milli Futbol Takımı'nın formasını toplamda 6 kez giydi.
