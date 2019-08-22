taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.758
Euro
6.3896
Altın
1493.45
Borsa
94664.05
Gram Altın
276.748

Can Yaman iddialara cevap verdi

Can Yaman, İtalya seyahati hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 22.08.2019 - 15:04..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Can Yaman iddialara cevap verdi

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, Ferzan Özpetek'in davetlisi olarak İtalya'ya gitti.

İTALYAN KIZLAR CAN'A BAYILIYOR

Napoli şehrinde hayranlarıyla bir araya gelen Yaman, o anların görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde çok sayıda hayranının Yaman ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştığı dikkat çekti.

SEVİLMESİNİN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Bazı sosyal medya kullanıcıları Yaman’ın bu görüntüleri için ‘Reklam yapıyor, o insanlar para karşılığında oraya gelmiş’ yorumunda bulundu.. Ünlü oyuncu İtalya'da kendisine gösterilen yoğun ilginin nedenini ise şu sözlerle açıkladı: "Bu arada İtalya’da bu kadar sevilmemin başlıca sebebi, şu anda televizyonda yayınlanmakta olan önceki dizim Dolunay… Erkenci Kuş şu anda burada YouTube’dan alt-yazılı bir şekilde takip ediliyor ve daha az biliniyor. Umarım Dolunay gibi o da kısa bir süre içerisinde televizyonda olur."

Can Yaman iddialara cevap verdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

461
Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

188
Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

428
Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

50
TSK'da atama kararları açıklandı

TSK'da atama kararları açıklandı

55
Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

404
Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

296
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir