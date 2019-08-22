Can Yaman iddialara cevap verdi

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, Ferzan Özpetek'in davetlisi olarak İtalya'ya gitti.

İTALYAN KIZLAR CAN'A BAYILIYOR

Napoli şehrinde hayranlarıyla bir araya gelen Yaman, o anların görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde çok sayıda hayranının Yaman ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştığı dikkat çekti.

SEVİLMESİNİN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Bazı sosyal medya kullanıcıları Yaman’ın bu görüntüleri için ‘Reklam yapıyor, o insanlar para karşılığında oraya gelmiş’ yorumunda bulundu.. Ünlü oyuncu İtalya'da kendisine gösterilen yoğun ilginin nedenini ise şu sözlerle açıkladı: "Bu arada İtalya’da bu kadar sevilmemin başlıca sebebi, şu anda televizyonda yayınlanmakta olan önceki dizim Dolunay… Erkenci Kuş şu anda burada YouTube’dan alt-yazılı bir şekilde takip ediliyor ve daha az biliniyor. Umarım Dolunay gibi o da kısa bir süre içerisinde televizyonda olur."