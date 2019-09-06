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Çanakkale'de 112 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 112 kaçak göçmen, yakalandı.

DHA | 06.09.2019 - 20:51..
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Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Küçükkuyu beldesi açıkları, Kadırga Burnu mevkisi ve Ahmetçe köyü açıklarında 3 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu toplam 112 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlara alınan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

Burada yiyecek ve kıyafet yardımı yapılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 112 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 112 kaçak göçmen yakalandı

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