Çanakkale'de 36 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit ettti.

36 GÖÇMEN YAKALANDI

Bölgeye düzenlenen operasyonda, lastik bot içinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 19'u çocuk, 7'si kadın ve 10'u erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı.





GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİLER

Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği öğrenildi.