Çanakkale'de 50 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak olarak Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere karşı çalışmalarını sürdürdü.
MİDİLLİ ADASI'NA GEÇMEK İSTEDİLER
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarından lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
50 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler; 20'si çocuk, 17'si kadın ve 13'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmeni yakaladı.
İŞLEMLERİ YAPILDI
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.