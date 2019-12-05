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Çanakkale'de 50 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekiplerinin Midilli Adası'na geçmek üzereyken yakaladığı Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen, Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA | 05.12.2019 - 17:14..
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak olarak Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere karşı çalışmalarını sürdürdü.

MİDİLLİ ADASI'NA GEÇMEK İSTEDİLER

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarından lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Çanakkale'de 50 kaçak göçmen yakalandı

50 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler; 20'si çocuk, 17'si kadın ve 13'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmeni yakaladı.

İŞLEMLERİ YAPILDI

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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