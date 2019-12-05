Çanakkale'de 50 kaçak göçmen yakalandı

Gaziantep'teki kazada, traktör takla atarken otomobillerden biri mısır tarlasına, diğeri ise yol kenarındaki kanala girdi.

Fikirtepe durağında iki metrobüs birbirine girdi, ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de cami açılışında

Cambridge'de Türkiye tarafından 30 milyon dolara yapılan çevre dostu olarak nitelendirilen caminin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi.