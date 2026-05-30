Çanakkale'de 82 yıllık bayram eğlencesi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, Kazdağları’nın eteklerinde bulunan Muratlar Köyü’nde, 82 yıldır süregelen ve köy muhtarlığınca organize edilen eğlence bu yıl da devam ettirildi.

Muratlar Köyü’ndeki eğlencede, köyün erkekleri kadın kılığına girerek deve, gelin-damat, kız kaçırma, tilki gibi çeşitli orta oyunlarını sahneledi.

ÇEŞİTLİ OYUNLAR OYNANDI

Köy kızlarının müzik eşliğinde eğlenceye katıldığı gecede çuval yarışı, sandalye kapmaca ve halat çekme oyunları oynandı.

ÇEŞİTLİ İL VE İLÇELERDEN KATILIM SAĞLANDI

Bir hafta önceden duyurulan etkinliğe, çeşitli il ve ilçelerde yaşayanlar da aileleriyle katıldı.

"MAKSAT BİR ARAYA GELMEK"

Ramazan Ekinci, çocukluğundan beri bayramlarda bu geleneğin yapıldığını belirterek, "Büyüklerimizden bayram eğlencesi olarak gördük. Maksat bir araya gelmek, bayramlaşmak, muhabbet etmek, cümbüş hepsi bir arada. Dışardan gelen misafirlerimiz de oluyor.

"ALLAH'IN İZNİYLE HER BAYRAM YAPIYORUZ"

Gençlerimizin gönlü olsun diye farklı farklı görevler alıyorlar. Tabii eksiklerimiz oluyor çünkü işimizden gücümüzden dolayı çoğumuz dışardan geliyoruz. Maksat eğlenmek, bayramı bayramca yaşamak. Eski bir adetimiz. Bizden öncesi var ama ben kendimi bildim bileli Allah'ın izniyle her bayram yapıyoruz" dedi.