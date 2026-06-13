Çanakkale'de çekirge ile mücadele

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde tarım alanlarını tehdit eden çekirge yoğunluğuna karşı mücadele çalışması başlatıldı. Kayacık köyü Neandria mevkisinde yürütülen çalışmalar kapsamında hem arazi tespiti yapıldı hem de kimyasal mücadele uygulandı.

SAHADA SÜRVEY ÇALIŞMASIYLA BAŞLAYAN MÜCADELE

Devlet Mücadelesi 2026 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı çerçevesinde bölgede çekirge sürveyi gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde yoğunluk tespit edilmesi üzerine kimyasal mücadele uygulanmasına karar verildi.

400 DEKARLIK ALANDA DRON DESTEKLİ İLAÇLAMA

Ezine Ziraat Odası Başkanlığına ait dron kullanılarak 400 dekarlık alanda ilaçlama çalışması yapıldı. Modern yöntemlerle gerçekleştirilen uygulama sayesinde hem hızlı hem de geniş kapsamlı müdahale sağlandı.

HAYVANCILIK FAALİYETLERİNE UYARI

Yetkililer, ilaçlama yapılan bölgede 12-13 Haziran tarihleri arasında hayvan otlatılmaması gerektiğini belirtti. Üreticilere yapılan uyarıyla, hem hayvan sağlığının hem de mücadele etkinliğinin korunması hedeflendi.