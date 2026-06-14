Çanakkale'de cesedi streç filme sarılı bulundu: İlk duruşmada müebbet hapis

Korkunç olay, 21 Temmuz 2025 tarihinde meydana geldi.

Çanakkale'de yaşayan Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimovan'dan (63) 3 gün boyunca haber alamayan yakınlarının polisi araması üzerine Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'taki Neydim Sitesi'ne giden polisler kapıyı çaldı.

STREÇ FİLME SARILI CESEDİ BULUNDU

Kapıyı Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin Kapusuz (48) açtı.

Polis ekiplerinin Alya Urkasimova'yı sorması üzerine Kapusuz, kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdi.

Kapısı açılan odada streç filme sarılı şekilde kadının cesediyle karşılaşan polis ekipleri, Metin Kapusuz'u gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Urkasimova'nın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Metin Kapusuz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Metin Kapusuz hakkında, ‘kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Özbekistan uyruklu kadını streçe sararak öldüren Kapusuz'un yargılanmasına 12 Haziran'da, Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

İlk duruşmaya sanık ve müşteki avukatları, Dinara Alya Urkasimovan'ın yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Metin Kapusuz da duruşmada hazır bulundu.

"BEN ÖLDÜRMEDİM, BERAATİMİ TALEP EDERİM"

Sanık Metin Kapusuz savunmasında, "Alya Hanım'ı ben öldürmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kesinlikle kendisini öldürmedim. Streçe de öldükten sonra sardım. Ben daha sonra telefonumdaki verileri sildim. Suçsuzum, beraatimi talep ederim." dedi.

Duruşmada Alya Urkasimovan'ın kardeşi ve tanıkların ifadeleri dinlendi.

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Mahkemeye heyeti tarafından ilk duruşmada açıklanan kararda, sanık Metin Kapusuz'un üzerine atılı 'kasten nitelikli öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtilerek, ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldığı açıklandı.