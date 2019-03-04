Çanakkale'de PKK operasyonu: 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen planlı faaliyet kapsamında, Çanakkale'nin Gelibolu ve Tekirdağ'ın Şarköy ilçelerinde, sosyal paylaşım sitelerinde bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaparak, övücü paylaşımlarda bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Gelibolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda iki ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda; B.A., B.E., İ.D., S..Ö, ve Z.K. yakalandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 6 cep telefonu, 10 sim kart, 1 flaş bellek, 1 hafıza kartı ve 1 pasaport ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. ve B.E. hakimlikçe tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.