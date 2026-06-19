Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarındaki Sarafin mevkiinde bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

RÜZGÂR ALEVLERİ BÜYÜTTÜ

Kısa sürede etkisini artıran rüzgâr, yangının yayılmasına neden oldu. Alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştıran hava koşullarına rağmen ekipler, bölgeye yoğun şekilde müdahale etti.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yangına müdahale için 5 helikopter ve 2 uçak havadan destek sağlarken, karadan ise 2 itfaiye aracı ve 23 arazözle çalışma yürütüldü.

Ekiplerin koordineli müdahalesiyle alevlerin yayılması engellendi.

ORMANLIK ALANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yoğun çalışmalar sonucunda yangın, kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının ormanlık alana sıçramadan durdurulması olası büyük bir felaketin önüne geçti.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, benzer yangın risklerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.