Çanakkale'de yangın sonrası ortaya çıkan tümülüs, definecilerin hedefi oldu

Çanakkale’de 11 Ağustos’ta başlayıp 12 Ağustos’ta kontrol altına alınan büyük orman yangınının ardından bölgede dikkat çekici bir arkeolojik yapı ortaya çıktı. Yangının etkisiyle toprak örtüsünün kalkması sonucu gün yüzüne çıkan tümülüs, kısa sürede definecilerin ilgisini çekti. Bölgedeki kaçak kazı faaliyetleri ise endişe yaratıyor.

YANGININ ARDINDAN TARİHİ YAPI ORTAYA ÇIKTI

Çınarlı köyü yakınlarında geçen yıl meydana gelen yangın, geniş bir alanı etkisi altına almış ve özellikle Güzelyalı bölgesinde ciddi zarara yol açmıştı. Yaklaşık 570 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ardından bölgede toprak yapısının değişmesiyle tarihi bir tümülüs ortaya çıktı.

Uzmanlar, bu tür yapıların korunması gerektiğini vurgularken, bölgedeki kontrolsüz müdahalelerin kültürel miras açısından risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.

DEFİNECİLER TÜMÜLÜSÜ HEDEF ALDI

Tümülüsün ortaya çıkmasının ardından bölgeye gelen kaçak kazı yapan kişiler, yapıyı hedef alarak izinsiz kazı faaliyetlerine başladı. Yapılan müdahalelerde tümülüsün içerisinde tünel oluşturulduğu tespit edildi.

Bölgedeki tahribat, tarihi yapının bütünlüğünü bozarken yetkilileri harekete geçirdi.

KAZILARDA TÜNEL OLUŞTURULDU

İzinsiz kazıların derinleşmesiyle birlikte tümülüs içinde tünel açıldığı görüldü. Bu durum, hem yapının zarar görmesine hem de olası arkeolojik bulguların yok olmasına neden olabileceği gerekçesiyle endişe yarattı.

Güvenlik güçleri ve ilgili kurumların bölgede inceleme başlattığı öğrenildi.

KÜLTÜREL MİRAS İÇİN TEHLİKE UYARISI

Uzmanlar, yangın sonrası ortaya çıkan arkeolojik alanların korunmasının büyük önem taşıdığını belirtiyor. Kontrolsüz kazıların hem bilimsel verilerin kaybına hem de kültürel mirasın tahrip olmasına yol açabileceği ifade ediliyor.

Yetkililer, bölgede denetimlerin artırılacağını ve izinsiz kazılara karşı yasal sürecin işletileceğini bildiriyor.