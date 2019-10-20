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Canan Kaftancıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı yorumu

Kaftancıoğlu, "savaşa hayır" diyen herkesin vatan haini ilan edildiğini söyledi.

Haber Merkezi | 20.10.2019 - 09:34..
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Canan Kaftancıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı yorumu

Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günlerde yazılı bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, savaşın çözüm olmadığını belirterek askeri harekata karşı olduğunu ortaya koymuştu.

"SAVAŞ YERİNE DİYALOG"

Kaftancıoğlu, "Suriye iç savaşı, bölgesel ve küresel güçlerin vekalet savaşına dönüşerek çok büyük acılara sebep olmuştur. Kalıcı çözümün yolu, Suriye’nin bir devlet olarak varlığını sürdürmesini mümkün kılabilecek anayasal modelleri tartışmak, diyalog kanallarını kurmak ve buna sahip çıkmakla mümkündür. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz.”" ifadelerini kullanmıştı.

"SAVAŞIN KİMSEYE FAYDASI OLMADIĞINI..."

Cumhuriyet gazetesine konuşan Canan Kaftancıoğlu, harekata ara verilmesine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

"Bu konuya ilişkin, “6 asker şehit oldu, 21 sivil yaşamını yitirdi. Bu insanlar neden öldü” sorusunu sormak istiyorum." diyen Kaftancıoğlu, "Operasyonun başladığı günden itibaren gerçekten barışı savunan, savaşın kimseye faydası olmadığını söyleyen insanlar nasıl susturuldular ve cezalandırılıyorlar? Diplomasi diyerek savaşı değil, barışı savunanları niye vatan haini ilen ettiler?" şeklinde konuştu.

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