Cansu Dere'den Mehmet Akif Alakurt itirafı

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Cansu Dere, yeni bir projeyle ekranlara dönmek için hazırlanıyor. Dere, şu sıralar Türk kadını hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Mehmet Ali Alakurt hakkında da düşüncesini dile getirdi.

"BENİ SENARYO İLGİLENDİRİR"

Yeni dizinin müjdesini veren Cansu Dere, "Önümüzdeki sene ekrana dönüyorum. Projelerden daha çok senaryoyla ilgileniyorum. Bana bir senaryo geliyor, işin kişisel platform mu yoksa kanal mı olacağına ben karar vermiyorum. Bu yüzden ekranda ya da internette olmak, benim için fark etmiyor. Hepsi olur. Önemli olan hikaye..." dedi.

"BEN ESKİDEN DE ONUNLA KONUŞMAZDIM"

Oyuncu eski rol arkadaşı Mehmet Akif Alakurt'un, Türk kadını hakkındaki tepki çeken açıklaması hatırlatılınca ise şunları söyledi: "Ben o dönem bile kendisiyle konuşmuyordum. O yüzden yorum yapmayayım."