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Capgras sendromu nedir

Çevresindeki kişilerin gerçek olmadığına, onların yerine kendisine zarar vermek isteyen kişilerin geçmiş olduğuna dair kapılmış oldukları sanrısal ve yanılgısal bozukluktur.

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Capgras sendromu nedir

Psikolojik hastalıklar genellikle, geçmişte yaşadığımız kötü durumlar sonrası ortaya çıkar.

Ortaya çıkan bu hastalıklar psikoterapi ya da ilaçla tedavi edilebilirken, bazıları ise daha ağırdır ve hastanın yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir.

Capgras sendromu nedir

CAPGRAS SENDROMU

Capgras sendromunda kişiler karşısısında başka kişileri görerek, onları bir tehdit unsuru olarak düşünür.

Bu hastalık şizofreninin ilk evresi olarakta görülebilir. Kişi çevresindekilerin sahteleri ile değiştirildiğini düşünür.

Bu sendromu yaşayan kişiler, gerçek düşünme algısını kaybederek, analiz edemez.

Capgras sendromu nedir

Sendrom nedeniyle annenizden bile şüphe duyabilir, ”Bu anneme çok benziyor, fakat annem değil.” diyebilirsiniz.

Evli olduğunuz kişiyi eşiniz olarak kabul etmeyerek, onu istemeyebilir başka birisini karınız veya kocanız olarak görebilirsiniz.

Bu durumdan dolayı etrafınızda bulunan insanlara kuşkuyla bakabilir ve onlara güvenmeyebilirsiniz.

Capgras sendromu nedir

İLK OLARAK FRANSIZ PSİKİYATR TANIMLADI

Adını ilk kez 1923 yılında Fransız psikiyatr Capgras tarafından detaylı bir şekilde  tanımlanarak almıştır.

Psikiyatr, mirasına konabilmek ve mülkünü elinden alabilmek amacıyla önce kocasının ve sonra kızının yerini alan sahtekârlardan söz eden bir kadının vakasını kayda geçirmiştir.

Capgras sendromu nedir

KİMLERDE GÖRÜLÜR

Şizofreni hastaları, Alzheimer gibi hastalıkları bulunan kişilerin yanı sıra beynine hasar almış kişilerde de görülebilir.

Kişinin hayatının belirli dönemlerinde yabancılık duygusuna kapılıp adepte olamama durumuyla çevresindeki kişilere karşı güvensizlik beslemesi gerçekleşebilir.

Bu sendromu yaşayan kişiler çevresinden uzaklaşarak, kendi içlerinde düşünmeye başlar.

Capgras sendromu nedir

Kadınlarda daha yaygın olarak görülen bu hastalık, bazı durumlarda çocukları da etkileyebiliyor.

Şüphecilik, kendisini tehlikede hissetme ve sürekli olarak tetikte olma gibi paranoyak korkular hasta ve yakın çevresi adına tehlike oluşturabilir.

Bu kişiler, saldırıda bulunabilir ve kurtulmak adına zaman zaman intihara kalkışabilir.

Capgras sendromu nedir

CAPSGRAS SENDROMU TEDAVİSİ

Kesinleşmiş bir tedavi sistemi olmamakla beraber, kişinin bu süreçte psikolojik destek alması gerektiği belirtiliyor.

Doktor kontrolünde alınan ilaçların da hastalığın belirtilerini azalttığı biliniyor.

Capgras sendromu nedir

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