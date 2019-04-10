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Çarpık bir peri masalı: Teftiş

Yazar Chuck Wendig’in yorumuna göre Teftiş, “Damızlık Kızın Öyküsü ile BioShock’ı birleştiren, çılgın bir anlatı”…

Özel İçerik | 10.04.2019 - 16:14..
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teftiş

Bir söyleşisinde; “İşlerimi her zaman bir ‘kariyer gelişimi’ meselesi olarak gördüm. Mevkiim, markam ya da başka bir şeye kafayı taktığımı kastetmiyorum, daha ziyade tüm kitapları devasa bir TV şovunun bölümleri olarak gördüm hep. Sanki ‘Kafes’ şovun ilk bölümü, ‘Gölün Dibindeki Ev’ de ikinci bölümüymüş gibi. Albümü oluşturan şarkılar gibi. Umarım gün gelir de ayrı birer hikayeden daha fazlasını oluştururlar” diyen Malerman, en son “Carol Gömülmeden” ile büyülemişti. Şimdi ise, Teftiş ile belleğimizde sıra dışı bir lezzet bırakmaya niyetli…

Booklist, Teftiş’i, “Sineklerin Tanrısı’nı Jackson yazsa, işte böyle yazardı. Tam da Margaret Atwood’u ve Kazuo Ishiguro’nun “Beni Asla Bırakması”nı sevenlere göre” diye yorumluyor.

Chuck Wnding ise, Teftiş’in “Damızlık Kızın Öyküsü ve Bioshock”ın birleşimi olduğunu düşünüyor. Bakalım siz nasıl yorumlayacaksınız? Bu arada yorumlardaki kitapları okumadıysanız, onları da listenize alma vakti gelmiş demektir...

Teftiş - Josh Malerman

(Josh Malerman)

TEFTİŞ

Ormanın derinliklerinde, dünyanın geri kalanından soyutlanmış, okulun gizemli kurucusunun ‘baba’ diye bilindiği bir okul vardı. Sanat, bilim ve atletizmin yanı sıra hayatlarının tümünü kapsayan ve bildikleri tek gerçeklik olan okullarıyla ilgili eğitim, burada sadece oğlanlara veriliyordu. 26 öğrencisi olan bu okulun oğlanlarından biri de J idi.

Bu okulda çok soru sorulmazdı. Ama J, babanın bilinmesini istemediği gerçekler olduğundan şüpheleniyordu. Bu yerin gerçek amacı neydi? Öğrenciler neden buradan ayrılamıyordu? Babaları, onlardan neler saklıyordu? Öyle çok sorusu vardı ki…

J, tüm bunları sorgulayadursun, ormanın diğer tarafında bulunan tıpkı J’ninki gibi bir okulda, K adında bir kız da aynı soruların girdabındaydı. J, hayatında hiç kız görmemişti; K de bir oğlan. Kuşkusuz merak ettikleri soruların peşine düştüklerinde keşfettikleri en gizemli şey, birbirleri olacaktı…

Haftanın yeni çıkan kitapları

Teftiş

Josh Malerman

İthaki Yay.

S.: 440

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Damla Karakuş

[email protected]

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