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Çarpışan 2 araç yayaları ezdi

Rusya'da çarpışan 2 araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaları ezmesi sonucunda 12 kişi yaralandı.

İHA | 24.10.2019 - 03:12..
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Rusya’nın St. Petersburg şehrinin Lermontovsky caddesinde Kırgızistan vatandaşı Sukhbatullo Kırgızbaev ile Moskova’da okul öncesi öğretmeni olan Nadezhda Ilyina’nın araçları çarpıştı.

1'İ AĞIR 12 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle birlikte yolda savrulan araçlar, trafik lambalarının yeşili gösterdiği bu esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaları ezip geçti. Kazada yaralanan sürücüler ve 10 kişi hastanelere kaldırıldı. Tedavi görenlerden bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntüleri dehşet anlarını an be an kaydederken, kazayla ilgili bölge savcılığı soruşturma başlattı.

Rusya'da kaza yapan araçlar yayaları ezip geçti VİDEO

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