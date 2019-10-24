Çarpışan 2 araç yayaları ezdi

1 Adana'da Tarihi Demir Köprü'de 2 araç çarpıştı Adana'nın Ceyhan ilçesinde Tarihi Demir Köprü girişinde 2 aracın çarpışması sonucunda 8 kişi yaralandı.

2 İstanbul Hanımefendisi'ne Avusturya'da rekor fiyat Avusturya'nın başkenti Viyana'da, ünlü ressam Osman Hamdi Bey'in "İstanbul Hanımefendisi" isimli eseri, 1 milyon 500 bin avroya (yaklaşık 9 milyon 750 bin lira) satıldı.

3 Chicago'da binlerce öğretmen grevde ABD'nin Chicago kentinde, maaşlarına zam yapılması ve çalışma şartlarının düzeltilmesini talep eden 25 bin öğretmen ve 7 bin yardımcısının grevi sürüyor.

4 Bir kişi 5 metrelik duvardan atlayarak ağır yaralandı Karabük'te bir kişi henüz bilinmeyen bir sebeple 5 metre yükseklikten aşağı atladı. Ağır yaralanan şahsın görüntüleri apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

5 Rusya'dan Suriye'nin kuzeyinde ilk devriye Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye-Rusya arasındaki mutabakat muhtırası gereği Rus askeri polisinin Suriye'nin kuzeyinde ilk devriyesini yaptığını duyurdu.

6 Firari HDP'li belediye başkanı yakalandı Hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski Patnos Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz Ankara'da yakalanarak cezaevine gönderildi.