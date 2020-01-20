Çarptığı adam ağır yaralanınca gözyaşlarını tutamadı

Kahramanmaraş Azerbaycan Bulvarı'nda, Ali Akdere yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Armut'a çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle Armut, refüje savrularak, ağır yaralandı. Yaşlı adamın yardımına kazayı görenler koştu.
SÜRÜCÜ VE ANNESİ ŞOKA GİRDİ
Bu sırada Ali Akdere ile yanındaki annesi Fatma Akdere, araçtan inip, Armut'u yerde hareketsiz yatarken görünce şok yaşadı.
Ağlamaya başlayan sürücü ve annesini, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.
OĞLUNUN ÇARPTIĞI YARALIYI YALNIZ BIRAKMADI
İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Mustafa Armut'u Fatma Akdere de yalnız bırakmadı. Tedaviye alınan Armut'un hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
SÜRÜCÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Ehliyeti olmadığı belirlenen Ali Akdere, yeşil ışıkta geçtiğini ve yaşlı adamın birden karşısına çıktığını öne sürdü. Akdere, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.