taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9145
Euro
6.5563
Altın
1563.26
Borsa
122619.77
Gram Altın
297.192
Bitcoin
51323.33

Çarptığı adam ağır yaralanınca gözyaşlarını tutamadı

Kahramanmaraş'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Ali Akdere'nin otomobille çarptığı Mustafa Armut, ağır yaralandı. Ehliyetsiz olduğunu söyleyen Akdere gözyaşlarına boğuldu.

İHA | 20.01.2020 - 20:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kahramanmaraş Azerbaycan Bulvarı'nda, Ali Akdere yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Armut'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Armut, refüje savrularak, ağır yaralandı. Yaşlı adamın yardımına kazayı görenler koştu.

Yaşlı adama çarptı; annesiyle birlikte ağladı -9

SÜRÜCÜ VE ANNESİ ŞOKA GİRDİ

Bu sırada Ali Akdere ile yanındaki annesi Fatma Akdere, araçtan inip, Armut'u yerde hareketsiz yatarken görünce şok yaşadı.

Ağlamaya başlayan sürücü ve annesini, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşlı adama çarptı; annesiyle birlikte ağladı -3

OĞLUNUN ÇARPTIĞI YARALIYI YALNIZ BIRAKMADI

İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Mustafa Armut'u Fatma Akdere de yalnız bırakmadı. Tedaviye alınan Armut'un hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Yaşlı adama çarptı; annesiyle birlikte ağladı -1

SÜRÜCÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Ehliyeti olmadığı belirlenen Ali Akdere, yeşil ışıkta geçtiğini ve yaşlı adamın birden karşısına çıktığını öne sürdü. Akdere, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

Yaşlı adama çarptı; annesiyle birlikte ağladı -2

Yaşlı adama çarptı; annesiyle birlikte ağladı -4

Yaşlı adama çarptı; annesiyle birlikte ağladı -5

Yaşlı adama çarptı; annesiyle birlikte ağladı -6

Yaşlı adama çarptı; annesiyle birlikte ağladı -7

Yaşlı adama çarptı; annesiyle birlikte ağladı -8


İlginizi Çekebilir
Bingöl ve İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Bingöl ve İstanbul'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i mahkemece tutuklandı.
AB: Türkiye için yaptırım listesi hazırlanıyor
Doğu Akdeniz'de sondaj yapan Türkiye için AB'den "Türkiye'ye yaptırım için isim listesi oluşturuluyor; çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz" açıklaması yapıldı
Sevmiyorum cevabını duyan kadın direksiyonu kırdı
Bursa'da, beni seviyor musun sorusuna olumsuz cevap alan kadın sevgilisinin kullandığı aracın direksiyonunu kırdı. Yaşanan kazada kadın ağır yaralandı.
351 otobüs trafikten men edildi
Emniyet'in şehirler arası yollarda 3 gün boyunca yaptığı denetimlerde yurt genelinde, 351 araç trafikten men edilirken, trafik kural ihlali tespit edilen 3 bin 598 araca işlem yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi İzmir'de yakalandı

393
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de maç izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de maç izledi

252
Sevim Dağdelen, Türkiye'yi Alman bakana şikayet etti

Sevim Dağdelen, Türkiye'yi Alman bakana şikayet etti

670
Tarkan, kardeşleriyle poz verdi

Tarkan, kardeşleriyle poz verdi

133
İmamoğlu, Kanal İstanbul'dan vazgeçilmesini istedi

İmamoğlu, Kanal İstanbul'dan vazgeçilmesini istedi

774
Kenan Işık'ın son durumu

Kenan Işık'ın son durumu

107
Yunan bakanın Hafter'e gösterdiği tablo

Yunan bakanın Hafter'e gösterdiği tablo

132
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir