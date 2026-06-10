Çatalca'da bir evde yakalanan 42 yılan koruma altına alındı

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İstanbul Çatalca'da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, ihbar üzerine Çatalca'da bir adrese gitti.

Kolluk kuvvetleri eşliğinde adrese giden DKMP ekipleri, gerekli izinleri bulunmayan 18 piton yılanı, 21 Mısır yılanı ve 3 king yılanı tespit etti.

KORUMA ALTINA ALINDILAR

İzinleri bulunmayan toplam 42 yılan, ekipler tarafından koruma altına alındı.

Yılanları izinsiz şekilde bulunduran kişi hakkında ise idari para cezası uygulandı.