CATL, 2026'da sodyum iyon pillerin seri üretimine geçmeyi planlıyor

Dünyanın en büyük batarya üreticilerinden CATL, geleneksel lityum iyon pillere kıyasla çok daha bol bulunan ham maddelerle maliyetleri düşürecek yeni sodyum iyon pil serisini piyasaya sürüyor.

Şirketin baş bilim insanı Wu Kai, düzenlenen enerji forumunda üretimdeki tüm engellerin resmi olarak aşıldığını doğruladı.

Küresel ölçekte 60 GWh'lik tarihi bir tedarik sözleşmesi imzalayan şirket, bu pilleri binek ve ticari araçların yanı sıra batarya değiştirme ağlarında aktif olarak kullanacak.

Geliştirilen yüksek yoğunluklu yeni versiyonlar, tek şarjla 600 kilometre menzile ulaşarak lityum demir fosfat pillere doğrudan rakip olacak.

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ LİTYUM HAVA PİLLERİ

CATL, kısa vadeli sodyum pillerin ötesinde oksijeni doğrudan atmosferden çekerek ağırlıktan büyük tasarruf sağlayan lityum-hava teknolojisi üzerinde de çalışıyor.

Bu açık hücreli elektrokimyasal mimari, mevcut katı hal veya sıvı elektrolit sistemlerinin çok ötesinde bir teorik enerji yoğunluğu vaat ediyor.

Çin pazarındaki hakimiyetini pekiştiren üretici, yalnızca Nisan 2026'da 29,06 GWh elektrikli araç bataryası kurarak ülkede yüzde 46,6'lık pazar payına ulaştı.

Yeni sodyum iyon kimyası, markanın mevcut üretim hatlarının yanında paralel ve güçlü bir alternatif üretim yolu olarak büyüyecek.